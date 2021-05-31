В МИД предупредили о несовпадении повесток с США в преддверии саммита

Повестки дня США и России к саммиту не совпадают, в предстоящие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд некомфортных сигналов, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, — для них будут некомфортными, в том числе в предстоящие дни», — указал замминистра.

По словам Рябкова, несмотря на расхождения с американской стороной по ряду вопросов в преддверии предстоящего саммита, Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны США, хотя аналогичной готовности со стороны Вашингтона наблюдается в гораздо меньшей степени. Так замминистра иностранных дел РФ ответил на вопрос о готовности Москвы обсуждать на предстоящей двусторонней встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена права человека.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, заявил, что надеяться на то, что лидерам двух стран удастся выйти на понимание, вряд ли приходится. В то же время он призвал не умалять значения этой встречи.