КНДР указала на своего истинного противника

Истинным противником КНДР являются США, а не Южная Корея. Об этом в своей статье написал комментатор ЦТАК по международной политике Ким Мен Чхоль.

По его словам, целью Северной Кореи являются не южнокорейские войска, а Соединенные Штаты.

«Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит, каков привет, таков ответ», — говорится в публикации.

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