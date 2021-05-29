Канадский политик справил нужду во время видеоконференции

Представитель муниципалитета Понтьяк в Квебеке Уильям Амос во время проведения онлайн-заседания канадского парламента справил нужду, сообщает «Би-би-си».

«Я глубоко смущен своими действиями и тем страданием, которое они могли причинить любому, кто был их свидетелем», — извинился Амос.

Он назвал этот случай «неприемлемым», но «случайным». Амос также заявил, что временно не сможет исполнять некоторые обязанности, однако продолжит представлять своих избирателей в канадском парламенте. Он вынужден «обратиться за помощью», однако политик не пояснил, какая именно помощь ему необходима.

Уильям Амос является членом правящей Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо. В конце апреля он также попал в новостные заголовки, голым принимая участие на другой видеоконференции с парламентариями. Тогда Амос заявил, что признает ошибку, которая возникла из-за того, что он не успел переодеться с пробежки, и пообещал, что такое больше не повторится.