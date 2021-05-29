Байден считает, что Китай покорит США в 3035 году

Выступая перед военнослужащими на военной базе в Хэмптоне, штат Вирджиния, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что генеральный секретарь Китая Си Цзиньпин якобы считает, что КНР сможет «овладеть» США к 2035 году, сообщает телеканал Fox News.

«Мы находимся в сражении между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — заявил Байден.

Свои слова американский лидер не прокомментировал, ответа от Белого Дома также пока не последовало. Fox News предполагает, что Байден имел ввиду 2035 год.

Ранее Байден нецензурно выругался в ходе выступления.