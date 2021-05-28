Песков отреагировал на расследование ИКАО по самолету Ryanair

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на расследование Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которое было начато в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

По его словам, Россия заняла наиболее логичную позицию, потому что поддерживает диалог со всеми сторонами и углубляет его. В связи с этим российский президент Владимир Путин получит информацию от первоисточника. В то же время Песков предостерег от выводов до завершения разбирательства.

«Мы говорим о необходимости сбалансированного подхода, чтобы установить реальные причины и хронологию произошедшего», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Россия на незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержала стремление ИКАО провести расследование инцидента.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.