В Петербурге третий день ищут девятилетнего мальчика, который ушел из дома

В Санкт-Петербурге третий день продолжаются поиски девятилетнего мальчика, вышедшего на прогулку из дома в Красносельском районе в пятницу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.

«Следователями и следователям-криминалистам ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу ведутся поиски пропавшего, в них помогают сотрудники полиции и волонтеры («Лиза Алерт»), следствием проверяются все версии произошедшего, отсматриваются камеры, восстанавливаются события дня», — сказали в ведомстве.

По информации представителей «Лиза Алерт», в настоящий момент волонтеры ведут поиск в информационном режиме, распространяя ориентировки. Отряд в ходе собраний анализирует все доступные сведения.

Девятилетний Павел отправился из дома к горке на улице Колобановской в Горелово 30 января. При этом он сказал родителям, что заедет в магазин на Таллинском шоссе. Позже в этот же день ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов, расположенном в здании гипермаркета. После этого связь с мальчиком прервалась, о его местоположении ничего неизвестно.

На момент пропажи ребенок был одет в черную зимнюю куртку с красными вставками, черную шапку, бежевый шарф в черную клетку и темно-синие штаны с камуфляжными элементами на коленях. Рост мальчика составляет около 122-124 сантиметров, телосложение худое.

