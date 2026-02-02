В российском городе задержали серийных похитителей автозапчастей

Во Владивостоке задержали двух серийных похитителей запчастей с автомобилей

Во Владивостоке полицейские задержали двух местных жителей, которые подозреваются в серии похищений автомобильных деталей с машин, со стоящих во дворах. Об этом сообщает региональное УМВД РФ.

В полицию обратилась 27-летняя местная жительница. В заявлении девушки говорилось, что в районе улицы Давыдова с ее автомобиля марки Daihatsu похищены колеса, бампер и капот. Позже в отделы полиции Владивостока стали поступать аналогичные заявления от других местных жителей. Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к серии хищений автозапчастей и комплектующих.

«По подозрению в совершении имущественных преступлений задержаны 22-летний и 23-летний местные жители. Мужчины были доставлены в отдел полиции, где сотрудники уголовного розыска установили их причастность к семи эпизодам противоправной деятельности. Установлено, что в ночное время во дворах жилых домов злоумышленники разукомплектовывали автомашины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что похищенные детали преступники собирались продавать в других регионах на автомобильных рынках по заниженной цене.

Заведено семь уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Правоохранители устанавливают круг потерпевших и сумму причиненного им ущерба.

В январе в Москве задержали бывшего работника автосалона, который полгода воровал машины с охраняемой стоянки. .

Ранее у петербуржца угнали машину и обворовали квартиру за два дня.