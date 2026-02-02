Размер шрифта
Адвокат Лурье раскрыла, в каком состоянии Долина оставила квартиру

Адвокат Лурье рассказала о состоянии квартиры после выезда Ларисы Долиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина завершила процесс передачи своей просторной квартиры, расположенной в районе Хамовники, Полине Лурье. Состояние квартиры на момент передачи было хорошим, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко в интервью порталу MSK1.ru.

«Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет», — отметила адвокат.

Перед тем как освободить квартиру Лариса Долина полностью погасила все задолженности по коммунальным платежам. Светлана Свириденко подчеркнула, что все услуги ЖКХ были оплачены в полном объеме, включая последний месяц проживания артистки. В связи с этим, никаких претензий к Ларисе Долиной в отношении оплаты коммунальных услуг нет.

Более года Лариса Долина отказывалась покидать квартиру в районе Хамовники, которую ранее продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, воспитывающая двоих маленьких детей, оказалась в сложной ситуации, лишившись и денег и обещанного жилья. Певица утверждала, что стала жертвой мошенников. Несмотря на предыдущие решения судов, которые были в пользу артистки, 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция приняла сторону покупательницы.

19 января исполнительница была выселена из квартиры. Судебные приставы передали ключи представителям Полины Лурье.

Ранее Долина рассказала о жизни в съемной квартире.
 
