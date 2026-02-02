Размер шрифта
Группа американских самолетов отправилась на Ближний Восток

Шесть американских истребителей F-35 перелетели на Ближний Восток
Olivier Rachon/Global Look Press

Группа из шести истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и шести самолетов радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler военно-воздушных сил США перебазировалась на Ближний Восток. Об этом сообщает издание Itamilradar.

F-35A и E/A-18G в сопровождении самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus после промежуточных посадок на авиабазах Лажеш на Азорских островах и Морон в Испании продолжили полет в направлении Ближнего Востока.

Предположительно, американские самолеты будут размещены на военном аэродроме Муваффак Салти в Иордании.

31 января стало известно, что патрульный противолодочный самолет военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon был замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов у границы с Ираном.

В этот же день газета The Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп попросил своих помощников разработать варианты военной операции в Иране, которая не привела бы к длительному конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что американское вооружение прибыло на ближневосточные базы.
 
