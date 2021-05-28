США обвинили Россию в своем выходе из ДОН

Американский Госдепартамент подтвердил отказ Соединенных Штатов от возвращения в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом официальный представитель ведомства заявил в беседе с ТАСС.

По словам представителя Госдепа, договор был подорван из-за нарушений, которые якобы допустила российская сторона.

«Завершив свой обзор договора, США не намерены возвращаться в договор, учитывая, что Россия не предприняла никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», – объяснили свою позицию в Вашингтоне.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что поведение Москвы «не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия».

27 мая Associated Press сообщило, что в преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена США уведомили Россию, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу. Позже это подтвердили в российском Министерстве иностранных дел. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возложил ответственность за разрушение соглашения на Вашингтон.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. 11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора, нижняя палата российского парламента поддержала инициативу единогласно. Решение о выходе России из соглашения было принято после того, как от договора отказалась американская сторона. При этом в Москве неоднократно заявляли о готовности пересмотреть свою позицию в случае возвращения США в соглашение.