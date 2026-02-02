Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно о долге пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой

РИАН: у пропавшей Ирины Усольцевой есть долг перед ФССП
VK

У Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем и дочерью пропала в Красноярском крае, не выплатила штрафы за правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего она должна ФССП 4750 рублей. Все взыскания касаются нарушений, зафиксированных Госавтоинспекцией. Исполнительный лист на одно из них женщина получила до пропажи, сумма составила 250 рублей.

«Два других листа были заведены 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 рублей», – сообщается в публикации.

По словам представителей регионального ФССП, сейчас все три находятся на исполнении, оснований для приостановления нет.

«Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет», добавили в ведомстве.

48-летняя Ирина вместе с 64-летним мужем и пятилетней дочерью пропала в сентябре 2025 года. Как удалось выяснить специалистам, семья отправилась к горе Буратинка, но спустя некоторое время перестала отвечать на звонки. Волонтеры организовали поиски, но найти семью не удалось.

Ранее на Камчатке нашли пропавших в районе термальных источников туристов.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!