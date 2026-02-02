Стало известно о долге пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой

РИАН: у пропавшей Ирины Усольцевой есть долг перед ФССП

У Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем и дочерью пропала в Красноярском крае, не выплатила штрафы за правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, всего она должна ФССП 4750 рублей. Все взыскания касаются нарушений, зафиксированных Госавтоинспекцией. Исполнительный лист на одно из них женщина получила до пропажи, сумма составила 250 рублей.

«Два других листа были заведены 19 и 24 декабря, каждый на сумму 2250 рублей», – сообщается в публикации.

По словам представителей регионального ФССП, сейчас все три находятся на исполнении, оснований для приостановления нет.

«Исполнительных документов по решению судов в отношении должницы на исполнении нет», добавили в ведомстве.

48-летняя Ирина вместе с 64-летним мужем и пятилетней дочерью пропала в сентябре 2025 года. Как удалось выяснить специалистам, семья отправилась к горе Буратинка, но спустя некоторое время перестала отвечать на звонки. Волонтеры организовали поиски, но найти семью не удалось.

