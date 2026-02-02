Минобороны сообщило о перехвате более 30 беспилотников над Россией за ночь

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число БПЛА — 22 — было сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью.

По одному беспилотнику, как уточнили в Минобороны, силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Вечером 1 февраля ведомство сообщало, что с 18:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа. 12 дронов сбили над территорией Краснодарского края. Пять БПЛА перехватили над Азовским морем, три сбили в Белгородской области и по одному — в Ставропольском крае, Чечне и над Черным морем.

Средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили не менее 694 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего дронов были сбиты 28 и 29 января — 175 и 111 единиц соответственно.

Ранее российские ПВО сбили 75 украинских дронов за одну ночь над семью регионами страны.