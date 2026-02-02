Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Российские войска уничтожили два состава с солдатами ВСУ

ТАСС: у станции Конотоп ВС РФ уничтожили два состава с живой силой ВСУ
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска уничтожили два состава с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле станции Конотоп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские военные направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что самыми результативными у Вооруженных сил России на текущей неделе стали запорожский участок фронта и северо-запад Донецкой народной республики (ДНР).

31 января в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили резервы Вооруженных сил Украины, которые направлялись в Петровку в Запорожской области. По данным ведомства, подразделения ВС РФ в ходе боевых действий во время взятия под контроль Петровки уничтожили живую силу и до десяти единиц военной техники ВСУ. В результате операции российские военные заняли район обороны площадью до 5 кв. км.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!