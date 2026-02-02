ТАСС: у станции Конотоп ВС РФ уничтожили два состава с живой силой ВСУ

Российские войска уничтожили два состава с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле станции Конотоп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские военные направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что самыми результативными у Вооруженных сил России на текущей неделе стали запорожский участок фронта и северо-запад Донецкой народной республики (ДНР).

31 января в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили резервы Вооруженных сил Украины, которые направлялись в Петровку в Запорожской области. По данным ведомства, подразделения ВС РФ в ходе боевых действий во время взятия под контроль Петровки уничтожили живую силу и до десяти единиц военной техники ВСУ. В результате операции российские военные заняли район обороны площадью до 5 кв. км.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области.