Афганистан и Россия обсуждают привлечение афганских мигрантов

Посол в Москве: РФ и Афганистан ведут диалог по привлечению афганских мигрантов
Личный архив Святослава Каверина

Россия и Афганистан обсуждают привлечение афганских мигрантов. Об этом ТАСС рассказал посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

«Между двумя странами уже состоялись переговоры и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов (в вопросах миграции. — «Газета.Ru»)», — отметил дипломат.

По словам Хасана, население в Афганистане в основном молодое, страна может направлять квалифицированные и профессиональные кадры туда, где в этом есть необходимость.

29 декабря 2025 года специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов говорил, что РФ пока не может массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана, поскольку нет двусторонних механизмов контроля за их потоком и вероятны риски того, что среди рабочих могут быть радикалы.

По его словам, существуют риски того, что при ненадлежащем контроле потока мигрантов из Афганистана, в нем могут оказаться «самые разные элементы, включая и деструктивные».

Ранее Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов.
 
