Россиянам запретили подкармливать диких животных зимой

Подкармливание диких животных зимой наносит им вред, поэтому делать этого не стоит, даже если животное «очень жалко». Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Желание подкормить дикое животное из сочувствия, особенно зимой, кажется безобидным и даже гуманным, однако с точки зрения экологии и зоологии такая практика наносит животным реальный вред. В дикой природе у каждого вида сформированы устойчивые стратегии выживания, включая поиск корма в холодный период. Зимняя нехватка пищи — естественный механизм естественного отбора, который поддерживает здоровье популяций и не допускает чрезмерного роста численности, приводящего к болезням и массовой гибели», — объяснил он.

Регулярная подкормка нарушает эти механизмы. Животные начинают ассоциировать человека с источником пищи, теряют страх и естественные навыки добычи корма. Это повышает риск гибели от транспорта, собак и браконьеров, а также приводит к конфликтам с людьми. Лисы, белки и другие дикие животные, привыкшие к подкормке, чаще выходят к дорогам, в населенные пункты и парки, где уровень опасности для них значительно выше, чем в лесу.

«Отдельная проблема — неподходящая пища. То, что кажется человеку «нормальным», часто опасно для диких животных. Хлеб, сладости, соленые и переработанные продукты вызывают у них нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта и ослабление иммунитета. Зимой последствия особенно тяжелые, поскольку организм животного и так работает на пределе возможностей», — предупредил ветврач.

Кроме того, подкормка способствует распространению инфекций и паразитов. В местах, где животные регулярно собираются у кормушек или возле людей, резко возрастает плотность контактов, что облегчает передачу болезней. Это опасно не только для самих животных, но и для домашних питомцев и человека.

С точки зрения эксперта, лучшая помощь диким животным — не вмешиваться в их жизнь и сохранять дистанцию.

«Забота о природе заключается не в разовой эмоциональной реакции, а в ответственном поведении: не оставлять пищевые отходы, не привлекать животных к человеческому жилью и поддерживать сохранение их естественной среды обитания. Именно это действительно помогает диким животным пережить зиму и сохранить здоровую популяцию», — резюмировал Руденко.

