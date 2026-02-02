Размер шрифта
В Китае назвали «сюрпризом Западу» рекордные продажи оружия Россией

Baijiahao: Россия преподнесла сюрприз Западу, продав рекордное количество оружия
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин преподнес сюрприз Европе, сообщив о значительном увеличении доходов РФ от экспорта оружия вопреки санкционному давлению. Об этом пишет китайский портал Baijiahao .

Российский лидер во время совещания по вопросам военно-технического сотрудничества заявил, что РФ в 2025 году продала вооружений более чем в 30 стран на $15 млрд. Это, по мнению китайских журналистов, свидетельствует о срабатывании новой российской тактики продаж в условиях серьезных санкций. Демонстрация боевых систем в деле оказалась самой эффективной.

В материале отмечается, что Россия, расширяя список стран, которым продаются вооружения, тем самым усиливает свое влияние в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, вытесняя из этих регионов западных конкурентов.

30 января Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества сообщил о планах существенно нарастить объемы военного экспорта в 2026 году.

Ранее на Западе сообщили, что Китай помогает России в производстве ракет «Орешник».
 
