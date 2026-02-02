Бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL заявил, что Европа оказалась главным проигравшим в конфликте на Украине.

По мнению Лелуша, период после окончания российско-украинского конфликта будет нестабильным. Он уточнил, что европейские войска точно не будут охранять украинские границы.

Экс-госсекретарь Франции уточнил, что конфликт на Украине показал отсутствие стратегического видения у западных политиков, ведь они последовали за Вашингтоном, ввязавшись в конфликт и приблизившись к противостоянию с Россией.

«Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти», — отметил Лелуш.

Он подчеркнул, что «ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией».

2 февраля словенский философ Славой Жижек заявил, что Европа должна провозгласить полную независимость от США, так как для американского президента Дональда Трамп ЕС является «главным врагом».

По его словам, мир вступает в «новый многополярный порядок», в котором США, Россия и Китая будут контролировать свои сферы влияния. А Европа «теряет место в этой системе», считает философ. По его словам, «остается только надеяться», что «Большая тройка» «как можно скорее установит новые правила, гарантирующие мир».

