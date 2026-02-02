Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Экс-госсекретарь Франции Лелуш назвал самую пострадавшую сторону в украинском конфликте

Экс-госсекретарь Лелуш: Европа оказалась главным проигравшим на Украине
Virginia Mayo/AP

Бывший государственный секретарь президента Франции Пьер Лелуш в эфире телеканала TVL заявил, что Европа оказалась главным проигравшим в конфликте на Украине.

По мнению Лелуша, период после окончания российско-украинского конфликта будет нестабильным. Он уточнил, что европейские войска точно не будут охранять украинские границы.

Экс-госсекретарь Франции уточнил, что конфликт на Украине показал отсутствие стратегического видения у западных политиков, ведь они последовали за Вашингтоном, ввязавшись в конфликт и приблизившись к противостоянию с Россией.

«Но настоящие рогоносцы здесь — европейцы. Когда идешь на войну, лучше знать, как из нее выйти», — отметил Лелуш.

Он подчеркнул, что «ни немцы, ни кто-либо другой не хотят воевать с Россией».

2 февраля словенский философ Славой Жижек заявил, что Европа должна провозгласить полную независимость от США, так как для американского президента Дональда Трамп ЕС является «главным врагом».

По его словам, мир вступает в «новый многополярный порядок», в котором США, Россия и Китая будут контролировать свои сферы влияния. А Европа «теряет место в этой системе», считает философ. По его словам, «остается только надеяться», что «Большая тройка» «как можно скорее установит новые правила, гарантирующие мир».

Ранее сенатор Пушков назвал отношения США и Европы холодной войной.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!