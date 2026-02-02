Прудников выдал сообщников в деле о хищении у Минобороны и ушел на СВО

Руководитель субподрядной строительной фирмы Виталий Прудников, проходящий по делу о хищениях у Минобороны, дал показания на других участников, включая экс-первого замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову, после чего подписал контракт и отправился на СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиняемые подозреваются в совершении хищений на сумму более 9 млрд рублей, выделенных Министерством обороны РФ в рамках реализации 14 государственных контрактов.

«Во время предварительного следствия Прудников последовательно рассказывал о других фигурантах уголовного дела, описывая их роли и действия. После этого он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации на участие в спецоперации. Уголовное преследование Прудникова было приостановлено», — отметил источник агентства.

2024 года во время судебного процесса по первому делу, касающемуся хищений при строительных работах в Арктике, соучредитель и фактический управляющий обанкротившейся компании «Технострой» Виталий Прудников подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, где был назначен пекарем в подразделение обеспечения танковой армии.

Осенью прошлого года после дачи показаний в рамках объединенного процесса с другими уголовными делами Прудников был доставлен в Москву для проведения очных ставок со свидетелями и другими фигурантами дела, выдвинув в результате обвинения в адрес отправленных в столичный СИЗО строителей и бывших должностных лиц.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа.