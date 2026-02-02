Размер шрифта
В Госдуме призвали переводить сотрудников на удаленку во время эпидемий

Депутат Нилов предложил отправлять сотрудников на удаленку при вспышках ОРВИ
Работодателям следует рассматривать возможность перевода сотрудников на удаленную работу в период сезонных эпидемий, если их присутствие в офисе не является обязательным. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такой подход можно расценивать как проявление социальной ответственности. Нилов отметил, что в ряде профессий сотрудники могут выполнять свои обязанности дистанционно, не подвергая себя лишнему риску во время массовых заболеваний.

«Я могу только поддержать тех работодателей, которые берегут своих сотрудников, когда, например, эпидемия», — заявил он.

При этом депутат признал, что не все виды деятельности допускают удаленный формат работы — некоторые профессии требуют очного присутствия и не могут быть переведены на дистанционный режим.

Нилов также обратил внимание, что перевод на удаленную работу возможен и при сложных погодных условиях, однако подчеркнул, что сотрудники не могут самостоятельно принимать решение о невыходе на работу без уведомления работодателя.

По его словам, в случае объективных причин, препятствующих приезду на рабочее место, работник должен заранее сообщить об этом руководству.

Ранее стало известно, что власти России намерены развивать формы надомной, временной, а также гибкой занятости для граждан старшего поколения.
 
