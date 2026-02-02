Размер шрифта
Кличко назвал выживание ключевой задачей украинских властей

Кличко: перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей
Alina Smutko/Reuters

На Украине сложилась действительно непростая ситуация, и перед властями сейчас стоит вопрос выживания, а не должностей. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в военное время.

«В этот момент, когда люди платят за существование государства своей жизнью, кто-то мечтает о каких-то должностях, политических перспективах... Перед нами стоит вопрос выживания», — сказал Кличко.

По его словам, сейчас ключевая задача Украины — выстоять, «защитить независимость и территориальную целостность». Кличко подчеркнул, что только в случае, если получится это реализовать, можно будет двигаться дальше и начать готовиться к выборам.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране в течение 60–90 дней, но при условии, если США и Европа помогут ему обеспечить безопасность в условиях военного времени.

1 февраля Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, сообщил, что точно не определился. Он отметил, что «иногда думает да», но решение будет зависеть от исхода конфликта с Россией, добавил политик.

Ранее Путин заявил, что проведение выборов на Украине возможно при наличии воли западных стран.
 
