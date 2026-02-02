Российский военнослужащий рассказал, как сбил вражеский дрон прикладом автомата

Военнослужащий российской группировки войск «Восток» сообщил РИА Новости, что во время выполнения боевой задачи в Запорожской области сумел сбить ударный беспилотник ВСУ прикладом автомата.

По словам бойца с позывным «Кола», инцидент произошел в момент передвижения на мотоцикле. Он отметил, что беспилотник начал преследовать их с товарищем и попытался атаковать.

Военнослужащий рассказал, что в ответ он ударил по дрону прикладом автомата, после чего аппарат упал и взорвался. Затем, по его словам, движение было продолжено.

До этого командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Вооруженных сил РФ с позывным «Чуваш» рассказал, как во время боевого выхода его спас шеврон с надписью «Спаси и сохрани». По словам бойца, при выполнении задания его отряд подвергся атаке украинского дрона. «Чуваша» посекло осколками, но основной удар пришелся по шеврону, что и спасло ему жизнь.

Ранее боец ВС РФ рассказал о помощи кота в зоне спецоперации.