Гладков сообщил о погибших после удара беспилотников по Старому Осколу

Гладков: в Старом Осколе при атаке БПЛА погибли два человека

В результате ночной атаки беспилотников на город Старый Оскол погибли мирные жители. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, удар пришелся по частному дому, после чего начался пожар и произошло частичное обрушение здания. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщал губернатор ранее, атака произошла около 03:50. В городе было слышно несколько взрывов, наблюдались вспышки. Повреждения получили три многоквартирных дома и частное домовладение.

В результате детонации одного из беспилотников в более чем десяти квартирах выбило окна, также был поврежден автомобиль. На месте продолжают работать оперативные службы и сотрудники МЧС, проводится подомовой обход.

До этого FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории предприятия в Белгородском округе, в результате чего пострадал водитель. Инцидент произошел в хуторе Церковном. Пострадавший водитель автомобиля самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу.

