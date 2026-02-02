Размер шрифта
В ДНР рассказали о жестокости ВСУ к своим солдатам

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ убивают своих раненых солдат
Reuters

ВСУ убивают своих раненых солдат, чтобы они не попали в плен. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Часто бывают случаи сбросов ВОГов (выстрел осколочный гранатометный — прим.ред.) на своих раненых, чтобы они не попали в плен», — отметил Кимаковский.

РИА Новости пишет, что украинские пленные уже не раз рассказывали агентству, как дроны ВСУ пытались убивать сдавшихся в плен солдат во время эвакуации.

Недавно украинский пленный Евгений Астапчиков также рассказывал, что в учебном центре «Барвинково» в Харьковской области у солдат ВСУ силой «выбивали деньги». А в сентябре 2025 года украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале публиковало видео с издевательствами над мобилизованными украинцами в одном из учебных центров ВСУ.

Ранее в США призвали судить украинское руководство и их союзников по законам военного времени.
 
