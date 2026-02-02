«Не хочу нагнетать»: Медведев предупредил о приближении мира к глобальной войне

Медведев: опасность глобальной войны очень велика, и она не снижается

Опасность глобальной войны очень велика, и она не снижается. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью ТАСС.

«Я не хочу нагнетать, но ситуация [в мире] очень опасная», — предупредил политик.

По его словам, сложившаяся в мире ситуация может привести к тому, что в какой-то момент все может пойти по неконтролируемому сценарию.

Медведев также напомнил о стрелках на циферблате так называемых Часов Судного дня, которые придумал американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Политик обратил внимание, что за эти годы они ни разу не пошли в обратную сторону, а идут «только вперед и вперед».

27 января ученые перевели стрелки Часов Судного дня вперед — теперь они показывают 85 секунд до «ядерной полуночи». По словам генерального директора журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белла, это самое близкое положение стрелок Часов Судного дня за всю историю.

Часы Судного дня символизируют уровень глобальной напряженности, а полночь — момент возможного ядерного катастрофического события. В 2025 году ученые перевели стрелки на одну секунду ближе к полуночи. По мнению экспертов, новый рекорд, установленный в 2026 году, означает огромные риски глобальных угроз оружия массового поражения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США решили построить бункер для богачей с бассейном на случай ядерной войны.