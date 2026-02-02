BZ: с 2022 года экспорт низкосортных куриных яиц из Украины в Европу резко вырос

Экспорт низкосортных украинских яиц в Европу резко увеличился с 2022 года, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

По информации издания, в 2022 году Европа импортировала 13 тысяч тонн куриных яиц на €18 млн. В 2025 году объемы импорта увеличились более чем в 6,5 раз — до 85 тысяч тонн, или до €148 млн.

Специалисты объясняют такой рост открытием европейского рынка для украинской продукции, которая поступает туда без таможенных пошлин и импортных квот.

В Европе запрещено реализовывать яйца от куриц клеточного содержания, поэтому украинская продукция нарушает европейские требования к сельскохозяйственным товарам. Зачастую украинские яйца попадают на европейский рынок в составе макаронных изделий, выпечки, десертов и соусов, так как для переработанных яичных продуктов не нужна маркировка или информация об их происхождении.

Больше всего яиц на европейский рынок поставляет агрохолдинг МХП («Мироновский хлебопродукт»). Его основным акционером является украинский миллиардер и один из советников президента страны Владимира Зеленского Юрий Косюк.

23 января публицист Александр Роджерс заявлял, что сообщения о намерениях США создать беспошлинную зону на Украине после завершения конфликта не имеют никакого практического смысла. Помимо сельхозтоваров, демпингующих рынки, Киев практически ничего не экспортирует в другие страны, поэтому такой шаг ни к чему не приведет.

Он отметил, что страны Европы стремятся отгородиться от поставок украинской сельхозпродукции в интересах своих фермеров. В США также стараются развивать свое производство, выращивая сою, кукурузу и прочие культуры и реализуя их в Китай. Таким образом, Штаты тоже не нуждаются в продовольственном импорте.

