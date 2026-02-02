Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

Европейский рынок оказался заполнен некачественными украинскими яйцами

BZ: с 2022 года экспорт низкосортных куриных яиц из Украины в Европу резко вырос
Александр Кряжев/РИА Новости

Экспорт низкосортных украинских яиц в Европу резко увеличился с 2022 года, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

По информации издания, в 2022 году Европа импортировала 13 тысяч тонн куриных яиц на €18 млн. В 2025 году объемы импорта увеличились более чем в 6,5 раз — до 85 тысяч тонн, или до €148 млн.

Специалисты объясняют такой рост открытием европейского рынка для украинской продукции, которая поступает туда без таможенных пошлин и импортных квот.

В Европе запрещено реализовывать яйца от куриц клеточного содержания, поэтому украинская продукция нарушает европейские требования к сельскохозяйственным товарам. Зачастую украинские яйца попадают на европейский рынок в составе макаронных изделий, выпечки, десертов и соусов, так как для переработанных яичных продуктов не нужна маркировка или информация об их происхождении.

Больше всего яиц на европейский рынок поставляет агрохолдинг МХП («Мироновский хлебопродукт»). Его основным акционером является украинский миллиардер и один из советников президента страны Владимира Зеленского Юрий Косюк.

23 января публицист Александр Роджерс заявлял, что сообщения о намерениях США создать беспошлинную зону на Украине после завершения конфликта не имеют никакого практического смысла. Помимо сельхозтоваров, демпингующих рынки, Киев практически ничего не экспортирует в другие страны, поэтому такой шаг ни к чему не приведет.

Он отметил, что страны Европы стремятся отгородиться от поставок украинской сельхозпродукции в интересах своих фермеров. В США также стараются развивать свое производство, выращивая сою, кукурузу и прочие культуры и реализуя их в Китай. Таким образом, Штаты тоже не нуждаются в продовольственном импорте.

Ранее Трамп передумал вводить пошлины против ряда стран из-за Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!