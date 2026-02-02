Размер шрифта
В России вырос норматив расходов на лечение одного пациента по ОМС

Мурашко: норматив финансирования лечения по ОМС вырос до 24,9 тыс. рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в России в рамках обязательного медицинского страхования, с 2026 года увеличился до 24,9 тыс. рублей. Об этом сообщил в своей статье для kp.ru министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что подушевой норматив финансирования по ОМС в текущем году вырос до 24 922,9 рубля. Эта сумма представляет собой плановый расчет затрат на лечение одного человека и используется при формировании общего бюджета расходов на медицинскую помощь населению страны на будущий год.

Министр подчеркнул, что при необходимости более дорогостоящего лечения — в том числе высокотехнологичных операций или сложной терапии — медицинская помощь будет оказана в полном объеме бесплатно, независимо от усредненного норматива.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал включить в систему ОМС для предпенсионеров и пенсионеров возможность бесплатного протезирования зубов. Он пояснил, что проблемы с зубами наблюдаются у большинства пожилых россиян, что влияет на здоровье населения в целом – у людей нарушается питание, страдает ЖКТ и, как следствие, сокращается продолжительность жизни.

Ранее юрист объяснил, в каких случаях могут отказать в выдаче больничного.
 
