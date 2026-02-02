Европа должна провозгласить полную независимость от США, так как для американского президента Дональда Трамп ЕС является «главным врагом». Об этом в статье для Berliner Zeitung написал словенский философ Славой Жижек.

«Вне всяких возможных компромиссов и колебаний, отношение Трампа к объединенной Европе характеризуется ненавистью. Он неоднократно называет ЕС главным врагом США, который хуже России и Китая. Поэтому Европа должна поступить гораздо радикальнее и провозгласить свою полную независимость — в этом вопросе дипломатической золотой середины нет», — подчеркнул Жижек.

По его словам, мир вступает в «новый многополярный порядок», в котором США, Россия и Китая будут контролировать свои сферы влияния. А Европа «теряет место в этой системе», считает философ. По его словам, «остается только надеяться», что «Большая тройка» «как можно скорее установит новые правила, гарантирующие мир».

«Крах либерального миропорядка общепризнан как представителями новых правых, так и старыми консерваторами, остатками либералов и разрозненными левыми группами — в этом нет ничего радикального», — написал Жижек.

Он также добавил, что в крахе либерального миропорядка виноваты «правые популисты», гнев которых вызывает «европейская идея цивилизации». При этом европейцы считают, что в процессе «цивилизованного уничтожения» находится Америка Трампа, подчеркнул Жижек.

Недавно газета Berliner Zeitung написала, что созданием «Совета мира» президент Трамп сказал «да» многополярному миру, создания которого годами добивались Россия и Китай. При этом большинство стран ЕС отказались вступать в состав «Совета мира», а российское руководство решило сначала изучить все необходимые документы.

В конце января CNN писал, что поведение Трампа свидетельствует об исчезновении трансатлантического доверия с Европой.

Ранее сенатор Пушков назвал отношения США и Европы холодной войной.