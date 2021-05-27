Кулеба заявил, что Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Киев не планирует вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Украина заинтересована в стабильном и демократическом соседе, приводит РИА «Новости» заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Помимо того, украинским авиакомпания и лайнерам запрещено теперь летать в воздушном пространстве Белоруссии.

«Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической», — объяснил Кулеба.

Как считает глава МИД Украины, глава Белоруссии Александр Лукашенко лишает себя возможности «цивилизованного диалога с миром и Украиной».

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас призвал поддерживать диалог с Россией по теме Белоруссии.