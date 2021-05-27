Ким Чен Ын пообещал КНДР «великий подъем» в ближайшую пятилетку

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал жителям страны «великий подъем» в ближайшие пять лет. Об этом он сообщил в рамках послания съезду профсоюзов Кореи, сообщает северокорейская газета «Нодон синмун».

Ким Чен Ын обозначил цель нового этапа развития и улучшения экономики страны, подчеркнув, что в этом процессе примут участие все члены общества. По его словам, первоочередная задача, стоящая перед профсоюзами, это провести определенную подготовку рабочего класса, который является «носителем коммунистической веры».

В частности, профсоюзные организации «должны подробно разъяснить рабочему классу» преимущества северокорейского стиля социализма, чтобы они могли всецело посвятить себя «осуществлению социалистического дела во имя собственного счастья и счастья их потомков». В частности, они должны донести до рабочего класса «научную точность задач новой борьбы за социалистическое строительство», которые были выдвинуты в ходе VIII съезда Трудовой партии Кореи.

Вторая задача, которая стоит перед профсоюзами, заключается в подготовке рабочего класса к тому, чтобы он стал «знаменосцем созидания и исполнения пятилетнего плана, установленного партией».

И, наконец, третья задача состоит в том, чтобы профсоюзы поощряли рабочий класс становиться образцом для подражания в обществе с точки зрения своих моральных качеств «в соответствии с намерением партии построить коммунистическое общество, основанное на высоких моральных качествах и культуре рабочего класса».

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын стал реже появляться на публичных мероприятиях в этом году, что может быть связано с опасениями из-за коронавирусной инфекции.