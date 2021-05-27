Пашинян прокомментировал задержание армянских военных Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости применения всех возможностей для стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом он сказал на заседании правительства, трансляция велась на его странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что происходящее на границе является грубейшим нарушением международного права со стороны Азербайджана.

По его словам, Армения должна использовать все, в том числе международные, рычаги для урегулирования обстановки.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы.

В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на армянской территории коридор в Нахичевань.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

19 мая президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.