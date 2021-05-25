В Польше призвали возбудить уголовное дело против премьер-министра

Председатель Главной контрольной палаты (NIK) Польши Мариан Банась попросил прокуратуру страны возбудить уголовное дело против премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает Wyborcza.

Банась обвинил в совершении преступлений самого премьера Моравецкого, а также главу его канцелярии Михала Дворчика, министра государственных активов Яцека Сасина и министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

По словам председателя NIK, нарушения касаются подготовки к выборам главы государства, которые изначально были назначены на 10 мая 2020 года и должны были пройти с использованием голосования по почте.

Как заявил Банась, глава правительства принял решение о голосовании по почте и печати бюллетеней, не имея на это юридических оснований. В результате выборы были перенесены, а на подготовку к почтовому голосованию была потрачена крупная сумма.

Выборы президента Польши стартовали 28 июня 2020 года, на полтора месяца позже изначально запланированного срока. Они проводились по смешанной система: граждане могли голосовать на участках и по почте. Во втором туре победил действовавший на тот момент глава государства Анджей Дуда.