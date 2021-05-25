ЦИК разрабатывает вопрос голосования проживающих в Донбассе российских граждан

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации занимается вопросом голосования проживающих в Донбассе соотечественников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Для того чтобы оставить свой голос, у избирателей должны быть российские паспорта.

Помимо этого планируется, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре этого года состоится в семи субъектах России, в том числе в двух городах федерального значения. ДЭГ будет организовано в Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Решение приняли во время заседания Центризбиркома 25 мая.

Единый день голосования в текущем году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы депутатов Государственной думы.

Ранее Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокации на сентябрьских выборах.

Кроме того, 24 мая стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.