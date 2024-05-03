Российские подростки избили и пытались задавить на мотоцикле школьницу из-за вейпа

В Ленобласти подростки избили 15-летнюю девушку-подростка и попытались задавить ее на мотоцикле из-за вейпа. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел возле станции Дудергоф в СНТ Можайское. Несовершеннолетние заметили девушку с электронной сигаретой на детской площадке и попросили у нее покурить, однако та им отказала.

После этого подростки напали на нее с кулаками, а затем попытались задавить школьницу на мотоцикле. В результате они отобрали у нее вейп и скрылись в неизвестном направлении.

Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы по факту произошедшего. По ее словам, девушка-подросток смогла назвать имена двоих хулиганов, а на вид членам компании было около 14-16 лет. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ученые нашли высокие концентрации урана и свинца в анализах подростков-вейперов.