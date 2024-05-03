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Швеция заявила, что международное расследование о «Севпотоках» «ничего не даст»

МИД Швеции считает, что международное расследование о «Севпотоках» бессмысленно

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Global Look Press

МИД Швеции не видит необходимости проводить международное расследование взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что шведские власти провели расследование инцидентов в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. При этом продолжаются другие национальные расследования.

«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — заявили в МИД Швеции.

27 апреля Китай призвал провести международное расследование диверсии на «Северных потоках» под эгидой ООН. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан отметил важность «избегания двойных стандартов» в этом вопросе. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости «не спустить эту тему на тормозах» и противостоять усилиям ряда стран замести следы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили о продвижении расследования взрывов на «Северном потоке».

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