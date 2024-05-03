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В Москве после обысков задержали последователей запрещенной китайской секты

СК возбудил дело из-за функционирования ассоциации «Фалунь Дафа»

В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности иностранных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории РФ, из-за функционирования ассоциации «Фалунь Дафа». Об этом сообщили в столичном СК.

По данным следствия, с 31 июля 2020 года по октябрь 2023 года фигурантка организовала ассоциацию «Центр духовного и физического совершенствования «Фалунь Дафа». Женщина продавала книгу Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь», которая внесена в список экстремистских на территории РФ.

«По уголовному делу следователями <…> проведены обыски по местам жительства подозреваемых», — отметили в ведомстве.

Правоохранители изъяли предметы, имеющие значение для следствия.

Секта «Фалуньгун» была образована в 1992 году в Китае учителем гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать госпереворот в Китае. После неудачи Ли Хунчжи скрылся в США.

Ранее Россия признала нежелательными шесть организаций из США и одну из Британии.

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