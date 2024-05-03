Премьер Грузии обвинил экс-посла США в поддержке революционных сценариев в стране

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил бывшего посла США в стране Келли Дегнан в поддержке революционных сценариев в 2020-2023 годах. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Кобахидзе принял решение отказаться от визита в США из-за того, что Вашингтон требовал приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах.

В посольстве США в Тбилиси заявили, что предлагали премьеру обсудить вопросы партнерства «с самыми высокопоставленными руководителями» США, но тот отказался.

Ранее мэр Тбилиси заявил о попытке оппозиции повторить «киевские спектакли» 2014 года.