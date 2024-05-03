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В Госдуме объяснили, почему НАТО обвиняет РФ в злонамеренных действиях

Депутат Журова: НАТО может обвинять Россию для оправдания своих будущих действий

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова предположила, что Североатлантический альянс может обвинять Россию в проведении злонамеренных акций на территории альянса для того, чтобы оправдать будущие агрессивные действия НАТО в отношении РФ.

Соответствующее мнение парламентарий выразила в беседе с «Лентой.ру».

«Видимо, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия в будущем», — сказала она.

Она предположила, что «может, будет что-то на Олимпиаде». Кроме того, Журова напомнила о том, что в окружении президента Украины Владимира Зеленского заявляли о планах «разбомбить» Крымский мост.

При этом она не считает, что Североатлантический альянс имеет какие-то доказательства, которые бы указывали на причастность РФ к злонамеренным акциям на территории НАТО.

Кроме того, Журова считает, что в альянсе не хотят совершать прямых атак против Российской Федерации.

2 мая НАТО выпустило заявление, в котором говорилось, что члены альянса «глубоко обеспокоены недавними злонамеренными действиями на территории союзников».

В нем утверждалось, что речь идет о действиях, которые привели к расследованию и предъявлению обвинений нескольким лицам во враждебных действиях в таких странах, как Германия, Великобритания, Чехия, Польша, а также странах Прибалтики.

Ранее в НАТО признали, что доверие Украины к альянсу пошатнулось.

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