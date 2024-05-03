Экс-директора РСУ Минздрава осудили на три года

Экс-директору РСУ Минздрава России и другим фигурантам дела провозгласили приговор за мошенничество. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд признал Москалева Михаила Викторовича, занимавшего должность директора ФГУП РСУ Минздрава РФ, виновным <...> и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Свой срок он проведет в исправительной колонии общего режима. Наказание получили также еще два фигуранта дела о мошенничестве. Владимир Щепихин получил 2 года и 6 месяцев колонии, Александр Антипов — 2 года.

Еще двух фигурантов дела освободили, поскольку они уже отбыли свое наказание в 1 год и 10 месяцев, с учетом ареста и содержание под стражей.

До этого российская компания Biocad подала в суд на замглавы Минздрава Сергея Глаголева. Представители компании пояснили, что бездействие чиновника мешает компании включить свои препараты для лечения рассеянного склероза в перечни жизненно важных лекарств и высокозатратных нозологий (ЖНВЛП).

В Biocad требуют провести заседание комиссии ведомства для рассмотрения внесения ее препаратов в перечни ЖНВЛП для программы «14 высокозатратных нозологий».

Ранее сообщалось, что российский врач-психиатр пойдет под суд после совершения его пациентом преступлений.