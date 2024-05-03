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Два российских ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря

МО РФ: два ракетоносца ТУ-95МС выполнили полет вблизи западного побережья Аляски

Два ракетоносца ТУ-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители иностранных государств.

До этого Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщало, что четыре самолета Воздушно-космических сил России прошли неподалеку от Аляски.

По данным ведомства, российские боевые самолеты во время полета все время находились в международном воздушном пространстве и не нарушали ни американское, ни канадское суверенное воздушное пространство. Отдельно в НОРАД отметили, что полеты российской боевой авиации отслеживаются на регулярной основе и не представляют угрозы для Северной Америки.

Замглавы Северного командования ВС США и НОРАД генерал Грегори Гийо заявил, что американский ледокольный флот серьезно отстает от российского и китайского, несмотря на закупки новых кораблей.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об успехах российской армии за прошедшие сутки.

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