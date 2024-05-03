Украинская армия недооценивает важность строительства линий укреплений на фронте, командование совершает большую ошибку в этом вопросе. Об этом сообщает польское издание Newsweek Polska.

«Украинцы в очередной раз совершают крупную ошибку, недооценивая важность строительства нескольких линий укреплений», — говорится в сообщении издания.

Газета обращает внимание на отсутствие сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне наступления российских войск в западном направлении.

До этого бывший руководитель министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники Киева предложили сдаться еще в начале российско-украинского конфликта. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Мюнхенскую конференцию безопасности за несколько дней до 24 февраля 2022 года. Резников также присутствовал в составе делегации. По его словам, там была атмосфера «ребята, вы должны сдаться», хотя прямо об этом никто не говорил.

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