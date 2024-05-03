Путин назначил нового главу дипмиссии России в Буркина-Фасо

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Мартынова главой российской дипмиссии в Буркина-Фасо. Его указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Посольство России в Буркина-Фасо было закрыто с 1992 года. Российское посольство в столице страны Уагадугу было открыто 28 декабря 2023 года.

После открытия посольства в МИД РФ заявили, что в настоящее время российско-буркинийские отношения находятся на подъеме, интенсифицируются контакты на всех уровнях. РФ оказывает содействие в преодолении последствий эпидемий опасных тропических заболеваний, отправляет гуманитарную помощь. Рассматриваются также возможные варианты реализации совместных проектов на перспективных направлениях взаимодействия.

16 апреля президент назначил послом России в Румынии Владимира Липаева.

Ранее Путин на год продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Грушко.