Тренер Жулин: на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными

Заслуженный тренер России Александр Жулин раскритиковал на YouTube-канале «Это футбол, брат!» качество показательных выступлений.

«После произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются как куски говна, извините за выражение? Вот там полупьяные все выступают», — сказал Жулин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее фигуристка Евгения Медведева призналась, что ее затравили после переезда в Канаду.