Российские таможенники нашли у пассажира такси $50 тысяч

В Бурятии сотрудники таможенной службы нашли у пассажира такси незадекларированные $50 тысяч. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, инцидент произошел на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Кяхта. Инспекторы остановили 54-летнего мужчину из Монголии, который заявил, что у него при себе не имеется ничего, что подлежит декларации.

Однако таможенники при осмотре сумки мужчины обнаружили там шесть пачек с купюрами разного номинала. После подсчета выяснилось, что у него при себе $10 тысяч, €20 тысяч, более 1,5 млн рублей и 240 тысяч монгольских тугриков.

«За контрабанду наличных возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит крупный штраф или ограничение свободы до 2 лет», — сообщили в в федеральной службе.

До этого почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди попытались привезти в Москву в офисной мебели. Установлено, что деликатесы были незаконно ввезены из Белоруссии.

Ранее таможенники пресекли ввоз в Россию Mercedes по фальшивым белорусским документам.