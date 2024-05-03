Артемий Лебедев призвал Россию поучиться семейным ценностям у западных стран

России нужно поучиться у западных стран защите семейных ценностей. Об этом заявил известный дизайнер Артемий Лебедев в интервью Metametrica.

«Запад очень традиционный. Нам надо у них поучиться тому, как семейные ценности защищать», — сказал Лебедев.

Он привел в пример традицию ужинать вместе, подчеркнув, что в европейских странах обычно вся семья собирается за столом.

«А у нас как раз полный раздрай, поди собери детей на ужин в восемь вечера», — добавил он.

2 мая Артемий Лебедев заявил, что журналистами становятся только те, кто «больше в жизни ничего не придумал».

В марте Лебедев пожаловался на обилие вульгарных женщин в Москве и высказался против уколов красоты. Дизайнер выступил за естественную красоту.

До этого Лебедев, побывавший во всех государствах мира, назвал Сомали худшей страной.

Ранее в Госдуме предложили проверять сексуальную ориентацию чиновников.