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Россиянину, ставшему инвалидом из-за травмы на работе, выплатят 5 млн рублей

Ставший инвалидом из-за травмы на работе житель Новокузнецка отсудил 5 млн руб.

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Новокузнецке мужчина получил на работе травму, сделавшую его инвалидом, и добился через суд компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошел с кузбассовцем на работе в организации, занимающейся реализацией металлопроката и металлоизделий.

«Установлено, что на открытой складской площадке для хранения металлопроката работник предприятия при исполнении трудовых обязанностей получил травму, в результате которой полностью утратил трудоспособность, ему установлена инвалидность 1 группы», — уточнили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Суд удовлетворил требования ведомства и постановил выплатить мужчине, получившему производственную травму, 5 млн рублей.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.

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