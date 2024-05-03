Россиянину, ставшему инвалидом из-за травмы на работе, выплатят 5 млн рублей

В Новокузнецке мужчина получил на работе травму, сделавшую его инвалидом, и добился через суд компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошел с кузбассовцем на работе в организации, занимающейся реализацией металлопроката и металлоизделий.

«Установлено, что на открытой складской площадке для хранения металлопроката работник предприятия при исполнении трудовых обязанностей получил травму, в результате которой полностью утратил трудоспособность, ему установлена инвалидность 1 группы», — уточнили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Суд удовлетворил требования ведомства и постановил выплатить мужчине, получившему производственную травму, 5 млн рублей.

Ранее в Оренбургской области мужчина отсудил более 900 тыс. рублей за травму на работе.