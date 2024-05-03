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В Турции назвали условие для снятия торговых санкций с Израиля

Глава минторга: Турция не снимет с Израиля санкции до прекращения огня в Газе

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Shutterstock

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Турция отменит решение о торговых санкциях против Израиля, когда Иерусалим прекратит операцию в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС.

«Турция будет соблюдать принятое 2 мая решение о прекращении торговли с Израилем, пока он не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи», — сказал министр на встрече Ассамблеи экспортеров Турции.

2 мая Турция полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. По данным Bloomberg, в 2023 году товарооборот между двумя странами составил $6,8 млрд в денежном выражении. При этом 76% поставок пришлись на экспорт турецких товаров.

24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не поддерживает активные торговые отношения с Израилем. По словам главы республики, в настоящее время сотрудничество Анкары и еврейского государства в этой сфере не представляется возможным. Причина заключается в том, что Израиль несет ответственность за покалеченные жизни более 100 тыс. жителей сектора Газа, пояснил он.

Ранее МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли.

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