Найден способ «компенсировать» гены, сокращающие жизнь

Ученые из медицинской школы при Чжэцзянском университете (Китай) подтвердили, что правильное питание и здоровый образ жизни сокращают генетический риск преждевременного ухода из жизни. Результаты исследования опубликованы в BMJ Evidence-Based Medicine.

В исследовании приняли участие 353 742 взрослых человека, данные о состоянии здоровья которых были получены из Биобанка Великобритании (крупное хранилище биологических образцов человека). Отмечается, что набор участников проводился в период с 2006 по 2010 год, а наблюдение за ними — вплоть до 2021 года. В соответствии с результатами генетических анализов испытуемые были разделены на три группы — с прогнозируемой высокой, средней и низкой продолжительностью жизни.

Ученые также собрали информацию об образе жизни испытуемых. Их попросили сообщить о своих пищевых привычках, наличии алкогольной или никотиновой зависимости, графике тренировок (если таковой имелся), повседневной физической активности и качестве сна. С учетом этих данных ученые зафиксировали, что 23% участников вели благоприятный образ жизни, 56% — умеренно благоприятный, а 22% — неблагоприятный.

За средний период наблюдения, составляющий почти 13 лет, ушли из жизни 24239 участников. У тех, кто был предрасположен к сокращенной продолжительности жизни, вероятность преждевременного летального исхода была на 21% выше, чем у тех, чья жизни была генетически определена как более длинная (независимо от факторов образа жизни).

Аналогичным образом, у тех, кто правильно питался, а также соблюдал график сна и физической активности, вероятность преждевременного ухода из жизни была на 78% ниже по сравнению с участниками, имеющими неблагоприятные привычки.

Ученые объяснили, что генетическая предрасположенность повышала риск преждевременного летального исхода всего на 21%, а нездоровый образ жизни — на 78%. Это значит, что правильные привычки играют более значимую роль в обеспечении хорошего здоровья и предположительно могут «компенсировать» гены, сокращающие жизнь, примерно на 62%.

Ранее были выявлены новые генетические маркеры, определяющие кровяное давление.