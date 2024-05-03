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Элизабет Мосс рассказала о противостоянии Джоли и Райдер на съемках фильма

Актриса Мосс заявила о конкуренции Джоли и Райдер на съемках «Прерванной жизни»

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AP

Актриса Элизабет Мосс на шоу «Давайте поговорим за кадром с Келли Рипа» рассказала о противостоянии Анджелины Джоли и Вайноны Райдер на съемках фильма «Прерванная жизнь».

«Было два клана. Это был лагерь Вайноны Райдер и лагерь Анджелины Джоли. Я была в лагере Вайноны Райдер, а лагерь Анджелины Джоли был действительно мощным. Это были крутые девчонки», — вспомнила Мосс.

По словам артистки, банда Джоли немного пугала ее тем, что там были только самые классные девушки. Актриса даже не надеялась попасть к ней в компанию. Мосс заметила, что после съемок общалась с Джоли, однако во время работы над проектом контакт с коллегой казался ей невероятно пугающим.

«Я никогда не поднимала этот вопрос, и я уверена, что она все равно понятия не имеет, о чем я говорю. Я определенно не была достаточно крута, чтобы быть в ее лагере», — вспомнила Мосс.

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