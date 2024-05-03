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Житель Хабаровска поджег военкомат и получил 15 лет

В Хабаровске мужчину осудили на 15 лет за поджог военкомата

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд вынес приговор хабаровчанину, который поджег военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд.

По версии следователей, осенью 2023 года мужчина принес к военному комиссариату две бутылки зажигательной смеси и бросил их в здание. В результате мужчина причинил «значительный материальный ущерб» организации. Работники внутри не пострадали.

Помимо этого, мужчина изобразил схожие с нацистскими символы на триколорах. Подобные символы он нарисовал на автомобилях аэрозольной краской. Известно, что россиянин не хотел быть призванным в зону СВО.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Его признали виновным по статьям о вандализме, надругательстве над флагом, теракте и других. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Из них четыре он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге 67-летняя пенсионерка получила десять лет за поджог военкомата.

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