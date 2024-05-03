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Тренер Жулин: пожалел, что болею за «Спартак»

Тренер по фигурному катанию Жулин о «Спартаке»: пожалел, что болею за них

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что московский «Спартак» стал позорно играть после ухода с поста главного тренера команды Олега Романцева в 2003 году.

«Я с детства болел за «Спартак». Кстати, потом пожалел, что за них болею, потому что так они стали играть позорно после Романцева. Ну вот только сейчас вся надежда на Слишковича», — сказал Жулин.

«Спартак» 1 мая в рамках полуфинала Пути регионов турнира обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 и вышел в финал Пути регионов, где сразится с калининградской «Балтикой», которая 2 мая со счетом 1:0 одержала победу над «Ростовом». Игра состоится в Калининграде.

Действующим обладателем Кубка страны является московский ЦСКА. Команда продолжает выступление в турнире, подопечные Владимира Федотова дошли до финала Пути РПЛ, где сражаются с петербургским «Зенитом». Первый матч завершился со счетом 1:1. Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» признались, что скучают по Квинси Промесу.

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